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ثقافة وفنون

حفل جديد لـ حسين الجسمي في الكويت 18 يونيو

حفل جديد لـ حسين
حفل جديد لـ حسين الجسمي في الكويت 18 يونيو، فيتو

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في الكويت 18 يونيو المقبل.

 

ويقام الحفل على مسرح أرينا، ويشاركه في إحياء الحفل المطربة رحمة رياض، ومن المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

وفي وقت سابق، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته والتي جاءت بعنوان "الله يخليك لأهلك"..

 

كلمات الأغنية

 

وتقول كلمات الأغنية:
الله يخليك لاهَلك
تعال انا مشتاق لك
قلبي اذا نبضه سِكت
والله ترى مااحـلّـلِك
بموت من شوقي عليك
أبيك واكثر من ابيك
ياللي انت في عمري شريك
قلبي انا سجّلته لك..

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وجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لأهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.
 

 

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