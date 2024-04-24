أحمد السقا من البطولة العربية العسكرية للفروسية: جمهوريتنا الجديدة الحلم بقى حقيقة

ظهر الفنان أحمد السقا في فيلم وثائقي بعنوان "الفروسية في مصر"، يُسلط الضوء على التطورات والنهضة التي شهدتها رياضة الفروسية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتمّ عرض الفيلم على هامش فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية.

الجمهورية الجديدة

وقال أحمد السقا:"جمهوريتنا الجديدة الحلم بقى حقيقة في مدينة مصر للألعاب الأولمبية، كل اللي ناقص إنك تيجي وتشوف من هنا التاريخ هيكتب حكاية جديدة تماما حكاية الفروسية في مصر".

السيسي يشهد البطولة العربية العسكرية للفروسية

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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رعاية البطولة العربية العسكرية للفروسية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، مساء اليوم، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي والتي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 11 دولة عربية هى: مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات.

وتأتي البطولة فى إطار احتفالات الدولة بالذكري 42 لتحرير سيناء وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة كما تظهر البطولة استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة كبري البطولات العربية والدولية.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة الإعلان عن تفاصيل الإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

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