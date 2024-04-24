الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

يطرحه مساء اليوم، أغاني ألبوم رامي جمال الجديد «خليني أشوفك»

بوستر ألبوم رامي
بوستر ألبوم رامي جمال الجديد، فيتو

يطرح المطرب رامي جمال في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، أحدث ألبوماته الغنائية والذي يحمل اسم "خليني أشوفك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.

وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: "خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك".

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رامي جمال

وكان رامي جمال طرح في وقت سابق أغنيتين فقط من ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، وهما "بقول وأكدب، خليني أشوفك"، حيث من المقرر أن يطرح باقي أغاني الألبوم كاملة اليوم الأربعاء.

وأغنية "خليكي أشوفك" من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضرى.
أما أغنية "بقول وأكدب" فمن كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال يطرح ألبومه الجديد غدا، اعرف التفاصيل

رامي جمال يروج لألبومه الجديد "خليني أشوفك"

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