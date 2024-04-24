الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

اعترافات صادمة لمدمن مخدرات قتل والده في الخليفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية إلى أقوال شاب فى منطقة الخليفة، اليوم الأربعاء، متهم  بقتل والده بشق بطنه بسكين بسبب عتاب الأب له على تعاطي المخدرات.

وقال الشاب إنه بسبب عدم نجاحه في أي عمل أصيب بضغوطات وحزن واكتئاب دفعه لتعاطي المخدرات مع أصدقاء السوء وهذا الأمر تسبب في نبذه من عائلته ودفعته المخدرات لسرقة والده الذي يعمل في إصلاح السيارات للحصول على أموال المخدرات فطرده من المنزل عدة مرات وكان يعود له وفي إحدى مرات رجوعه للبيت رفض والده تواجده.

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وتابع أن ذلك كان سببًا في مشاجرة عنيفة مع والده، فاستل سلاح أبيض من المنزل وطعن والده في بطنه فخرجت أمعائه أمامه فحاول الفرار هاربًا وتاركا أباه ينزف حتى تم ضبطه من أسرته وتسليمه للأجهزة الأمنية.

بلاغ بوجود جثة

 

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنه بطريقة بشعة.

وبينت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة  بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده، وفر هاربا.

 

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

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نيابة الخليفة والمقطم الخليفة قسم شرطة الخليفة النيابة العامة

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