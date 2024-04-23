الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

حبس شاب مدمن قتل والده في الخليفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس شاب فى منطقة الخلفية، اليوم الثلاثاء، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والده بشق بطنه بسكين بسبب عتاب الأب له على تعاطي المخدرات.

بلاغ بوجود جثة

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنه بطريقة بشعة.

وبينت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة  بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده، وفر هاربا.

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ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة الخليفة نيابة الخليفة والمقطم نيابة الخليفة الخيفة حبس شاب

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