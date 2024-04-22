الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

تحرير 19 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق السريعة

تحرير 19 ألف مخالفة
تحرير 19 ألف مخالفة تجاوز السرعة،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

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تحرير 19 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

 

 وأسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها 19 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الحملات المرورية مخالفات شروط التراخيص مخالفات التحدث في الهاتف المحمول لسير دون ترخيص مخالفة تجاوز السرعة

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