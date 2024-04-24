الأربعاء 24 أبريل 2024
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روى فيتوريا يرفض الشرط الجزائي ويطالب بقيمة عقده كاملًا

روي فيتوريا،فيتو
روي فيتوريا،فيتو

أخطر المحامى الخاص بالبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، الاتحاد المصرى لكرة القدم بإنذار للحصول على بقية عقده كاملًا منذ 4 أيام، إلا أن رد الاتحاد المصري كان بالموافقة على إرسال الشرط الجزائي فقط.

كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7، أن المدرب البرتغالى يرفض الحصول على الشرط الجزائي ويطالب بالحصول على عقده كاملا، وذلك بسبب تجاهل مسئولى الاتحاد المصرى له وعدم إرسال قيمة الشرط الجزائي عقب رحيله حيث وافق فى بداية الأمر على تقسيط المبلغ على مدار 3 أشهر.

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وكان قد أشار جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى أن المدرب البرتغالى يتقاضى مبلغ قدرة 182 الف دولار شهريا والشرط الجزائى له يقدر بثلاث أشهر حيث تصل القيمة المادية إلى 600 الف دولار.

وأوصت الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدفع باقي مستحقات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الشئون القانونية في الوزارة تدرس عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، مؤكدا أن الشئون القانونية ستدرس الأمر ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي سيتم دفعه احتراما للكرة المصرية، ولعدم تكرار أزمة مستحقات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.

وجاء توصية الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على دفع مستحقات روي فيتوريا بعد دراسته، على أن يدفع اتحاد الكرة مستحقات البرتغالي من خزينته.

أول رد من جمال علام على إنذار فيتوريا 

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة لـ(فيتو)، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه بعد خروج الفريق الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها كوت ديفوار يناير الماضي 

وقال علام إن الاتحاد المصري ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية. 

العقد في وزارة الشباب

وأضاف علام أن الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه احتراما للكرة المصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد فوض وليد العطار المدير التنفيذي بالتواصل مع روي فيتوريا في محاولة لحل المشكلة بعيدا عن الفيفا. 

ورفض رئيس اتحاد الكرة الاتهامات التي يحاول البعض إلصاقها باتحاد الكرة وإظهار الأمر علي أن الأمر تم حسمه بمعرفة الفيفا وانها حكمت لفيتوريا بمبلغ يناهز الـ 5 مليون دولار رغم أن مايدور حاليا مجرد مفاوضات وخلاف في وجهات النظر قد يتم حله في اي وقت. 

وأكد رئيس اتحاد الكرة في تصريحاته الخاصة لـ(فيتو) أن الرجل يطالب بالشرط الجزائي الذي يبلغ راتب ثلاثة شهور فقط وليس كما يردد البعض، وفي حالة إقرار الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة دفع الشرط الجزائي فسيتم دفعه وتنتهي المشكلة. 

فسخ التعاقد مع روي فيتوريا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا عقب الهزيمة من الكونغو والخروج من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية في الوقت الذي كان التعاقد معه حتى 2026 وبعد نهاية مونديال 2026 ولكن مع ثورة جماهير الكرة المصرية علي المدير الفني بعد الأداء المخيب للآمال في البطولة رضخ الاتحاد لرغبات الجماهير وقرر إقالته والاستعانة بالوطني حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وظهرت تصريحات لفيتوريا في البرتغال أكد فيها اندهاشه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم حيث كان التعاقد لمدة أربع سنوات وكان الهدف هو الوصول لمونديال 2026 والذي يرى أنه ناجح فيه بدليل تحقيق ست نقاط من أول مباراتين في مشوار التصفيات الأفريقية. 

 

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