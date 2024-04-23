قرار الشباب والرياضة بشأن دفع اتحاد الكرة مستحقات روي فيتوريا

أوصت الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدفع باقي مستحقات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الشئون القانونية في الوزارة تدرس عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، مؤكدا أن الشئون القانونية ستدرس الأمر ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي سيتم دفعه احتراما للكرة المصرية، ولعدم تكرار أزمة مستحقات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.

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وجاء توصية الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على دفع مستحقات روي فيتوريا بعد دراسته، على أن يدفع اتحاد الكرة مستحقات البرتغالي من خزينته.

أول رد من جمال علام على إنذار فيتوريا

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة لـ(فيتو)، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه بعد خروج الفريق الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها كوت ديفوار يناير الماضي

وقال علام إن الاتحاد المصري ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية.

العقد في وزارة الشباب

وأضاف علام أن الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه احتراما للكرة المصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد فوض وليد العطار المدير التنفيذي بالتواصل مع روي فيتوريا في محاولة لحل المشكلة بعيدا عن الفيفا.

ورفض رئيس اتحاد الكرة الاتهامات التي يحاول البعض إلصاقها باتحاد الكرة وإظهار الأمر علي أن الأمر تم حسمه بمعرفة الفيفا وانها حكمت لفيتوريا بمبلغ يناهز الـ 5 مليون دولار رغم أن مايدور حاليا مجرد مفاوضات وخلاف في وجهات النظر قد يتم حله في اي وقت.

وأكد رئيس اتحاد الكرة في تصريحاته الخاصة لـ(فيتو) أن الرجل يطالب بالشرط الجزائي الذي يبلغ راتب ثلاثة شهور فقط وليس كما يردد البعض، وفي حالة إقرار الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة دفع الشرط الجزائي فسيتم دفعه وتنتهي المشكلة.

فسخ التعاقد مع روي فيتوريا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا عقب الهزيمة من الكونغو والخروج من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية في الوقت الذي كان التعاقد معه حتى 2026 وبعد نهاية مونديال 2026 ولكن مع ثورة جماهير الكرة المصرية علي المدير الفني بعد الأداء المخيب للآمال في البطولة رضخ الاتحاد لرغبات الجماهير وقرر إقالته والاستعانة بالوطني حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وظهرت تصريحات لفيتوريا في البرتغال أكد فيها اندهاشه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم حيث كان التعاقد لمدة أربع سنوات وكان الهدف هو الوصول لمونديال 2026 والذي يرى أنه ناجح فيه بدليل تحقيق ست نقاط من أول مباراتين في مشوار التصفيات الأفريقية.

حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة وتعيين لجنة برئاسة حاتم الجندي

من ناحية أخرى، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

تشكيل اللجنة المؤقتة لمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة

تضمن تشكيل اللجنة المؤقتة لمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، كلا من الدكتور حاتم الجندي، نقيب أطباء الأسنان رئيسا، نهي فهمي موظفة بديوان عام محافظة الدقهلية نائبا للرئيس، وفي العضوية الدكتور محمد العربي مدير مستشفى نبروه المركزي، محمد خورشيد مدير بنك.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قرار حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة جاء بسبب بعض الملاحظات الإدارية والمالية، التي تم إرسالها للمجلس للرد عليها ولم يقوموا بالرد، مؤكدا أن القرار جاء بعد توصية من الشئون القانونية بحل المجلس.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن قرار الحل ليس له علاقة بالصورة التي ظهر عليها استاد المنصورة، خلال مباراة المنصورة والقزازين في دوري القسم الثاني، مؤكدا أنه كان قد تقرر إغلاق الملعب لإجراء صيانة للأرضية، إلا أنه تعذر إغلاقه لحين انتهاء فرق المنصورة من مبارياته في دوري القسم الثاني، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة عمليات الإصلاح والصيانة للملعب.