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رياضة

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل وزير الرياضة ونظيره اللبناني، فيتو

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، بالمقر البابوي بالعباسية، اليوم الأحد، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر.

وفي بداية اللقاء، رحب البابا تواضروس الثاني بالوزراء معربًا عن سعادته بلقائهم، مثنيًا على التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية ووزارة الشباب والرياضة ومشاركة شباب الكنيسة المتميزين في كافة المحافظات في أنشطة وبرامج الوزارة، مشيدً باللقاءات التي تنفذها الوزارة للتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وحرصها الدائم على مواجهة الشائعات.

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البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني بالمقر البابوي بالعباسية، فيتو 

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى العلاقات المصرية اللبنانية والتي تتسم بجذورها التاريخية، وتتميز دائما بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية المطروحة على الساحة، والدعم الكبير الذي تقدمه مصر لأشقائها من كافة الدول العربية، بالإضافة إلى أن دور مصر مرحب به من جانب الأطياف والقيادات اللبنانية تجاه معظم القضايا الراهنة بالمنطقة.

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني بالمقر البابوي بالعباسية، فيتو 

وثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انضمام الاتحاد العام للكشافة المصرية لعضوية الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، بدعم كبير من البابا تواضروس الثاني، والذي يُعد أحد الخطوات الهامة لتعزيز التعاون الدولي بين الكشافة المصرية ونظيراتها من مختلف أنحاء العالم، بما يُسهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية في نشر القيم الإنسانية النبيلة وروح التعاون والتسامح بين الشباب، واكتساب مهارات جديدة تُسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم القيادية.

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني بالمقر البابوي بالعباسية، فيتو 

أكد الدكتور أشرف صبحي على دعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد العام للكشافة المصرية في جميع مساعيه لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب المصري في الفعاليات الكشفية الدولية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني بالمقر البابوي بالعباسية، فيتو 

أشرف صبحي يكرم الخطيب والفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية؛ الفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية، وذلك على هامش ختام المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية.

شهدها البابا تواضروس، تفاصيل وثيقة الكنيسة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب

أشرف صبحي يكرم الخطيب والفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية

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البابا تواضروس بابا الإسكندرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني

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