الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

تفاصيل حادث تصادم بين 4 سيارات في جسر السويس (صور)

حادث جسر السويس،
حادث جسر السويس، فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم بين 4 سيارات بمنطقة جسر السويس، اليوم الثلاثاء، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وفيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

حادث جسر السويس 

حادث جسر السويس 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد إصابة شخصين إثر اصطدام ونش عملاق بـ 3 سيارات ملاكي، وعمود إنارة بمنطقة جسر السويس، ووجود كثافات مرورية وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة  الي مكان البلاغ.

 

حادث تصادم بين 4 سيارات بمنطقة جسر السويس

 

وبالفحص تبين، أن سائق الونش اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بـ ٣ سيارات ملاكي، مما تسبب في إصابة سائق الونش وآخر، وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارات.

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ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وفيما نقل المصابين الى المستشفى ورفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث تصادم جسر السويس غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة حادث جسر السويس

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