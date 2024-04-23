الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

ضبط مكتب لاستقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح فى الجيزة 

ضبط مكتب لـ استقطاب
ضبط مكتب لـ استقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة لاستقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون ترخيص.
 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج-بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

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ضبط مكتب لـ استقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط استوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال".

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

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