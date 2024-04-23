الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث تصادم على الطريق الإقليمي
 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مع وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بناحية طلعة غيتة في اتجاه بنها بمركز بلبيس، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة 18 شخصا وتم نقل مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى العلاج اللازم فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة...

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الطريق الإقليمى اليوم غرفة عمليات النجدة مديرية امن الشرقية مديرية امن مركز بلبيس

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