تقرير أمريكا السنوي لحقوق الإنسان: القوات الإسرائيلية مارست الإخفاء القسري والتعذيب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن على إسرائيل القيام بعمليتها العسكرية في رفح جنوب القطاع وفقا للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، "نواصل التعبير عن القلق إزاء استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين في غزة" مطالبة إسرائيل أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين في القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي مارس عمليات قتل بالأراضي الفلسطينية

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قالت الوزارة، أن القوات الإسرائيلية مارست أعمال قتل غير قانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وصلت إلى مستويات قياسية في 2023.

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وتابع التقرير: القوات الإسرائيلية مارست الإخفاء القسري والتعذيب وفرضت قيودا على حرية الإعلام والتغطية الصحفية.

جيش الاحتلال يخطط لإجلاء المدنيين من رفح

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، عن خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، حيث تستعد قوات الاحتلال لإجلاء المدنيين من رفح، وفقا لمصادر إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية قولهم إن العملية ستستمر 6 أسابيع، أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية ستتضمن إجلاء المدنيين.

وبحسب ما ورد ستشمل عملية الإخلاء نقل المدنيين إلى مدينة خان يونس القريبة، من بين مناطق أخرى، وإقامة ملاجئ بالخيام والمرافق الغذائية والطبية.

بعد ذلك، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحريك قواته تدريجيًا إلى رفح واستهداف “المناطق التي تعتقد إسرائيل أن قادة ومقاتلي حماس يختبئون فيها”، كما يقول المسئولون.

القتال في رفح سيستمر 6 أسابيع

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يزعم جيش الاحتلال انتشار 4 من كتائب حركة حماس الـ 24 في مدينة رفح.

الجدير بالذكر أن رفح تعد آخر معقل للمدنيين في القطاع بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط القطاع الفلسطيني.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن القتال في رفح من المتوقع أن يستمر6 أسابيع على الأقل، بحسب التقرير، على الرغم من أن التوقيت "لا يزال غير مؤكد".

ويضيف مسؤول أمني إسرائيلي في التقرير، أن الجيش الإسرائيلي “سيكون لديه خطة عملياتية محكمة للغاية لأنها معقدة للغاية هناك”.