تستغرق 6 أسابيع، صحيفة أمريكية تكشف خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، عن خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، حيث تستعد قوات الاحتلال لإجلاء المدنيين من رفح، وفقا لمصادر إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية قولهم إن العملية ستستمر 6 أسابيع، أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية ستتضمن إجلاء المدنيين.

وبحسب ما ورد ستشمل عملية الإخلاء نقل المدنيين إلى مدينة خان يونس القريبة، من بين مناطق أخرى، وإقامة ملاجئ بالخيام والمرافق الغذائية والطبية.

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خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح

بعد ذلك، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحريك قواته تدريجيًا إلى رفح واستهداف “المناطق التي تعتقد إسرائيل أن قادة ومقاتلي حماس يختبئون فيها”، كما يقول المسؤولون.

وبحسب صحيفة تايمز أف إسرائيل، يزعم جيش الاحتلال انتشار 4 من كتائب حركة حماس الـ 24 في مدينة رفح.

الجدير بالذكر أن رفح تعد آخر معقل للمدنيين في القطاع بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط القطاع الفلسطيني.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن القتال في رفح من المتوقع أن يستمر6 أسابيع على الأقل، بحسب التقرير، على الرغم من أن التوقيت "لا يزال غير مؤكد".

ويضيف مسؤول أمني إسرائيلي في التقرير، أن الجيش الإسرائيلي “سيكون لديه خطة عملياتية محكمة للغاية لأنها معقدة للغاية هناك”.

بالإضافة إلى أن عملية اقتحام رفح معقدة بسبب أن العديد من الرهائن الـ 129 المتبقين الذين تم اختطافهم في مذبحة 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس محتجزون في المدينة. وذلك وفقا للصحيفة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".