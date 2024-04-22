تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية
أسعار النفط ، تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 86.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.18 بتوقيت جرينتش.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 81.75 دولار للبرميل.
وقالت محللة السوق المستقلة تينا تينغ إن «المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملا هبوطيا لـ سوق النفط الخام، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وسياسة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الاتحادي وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار».
وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية انتقامية مفترضة على أراضيها، وقالت إنها لا تخطط للرد. وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.
وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقى أسواق النفط «غير مستقرة».
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