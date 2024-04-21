تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إذا جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع، وأداء الاسواق الخليجية والتي تباين أدائها في جلسات الأسبوع الماضي، حيث تفاعلت بعض الأسواق بارتفاع اسعار النفط عالميا ولكن كان التصعيد والأحداث الجيوسياسية المتوالية لها الكلمة العليا في أداء تلك الأسواق والتي تعتبر في المواجهة أو على خط النار.



ففي المملكة العربية السعودية



وبعد الخسارة علي مستوى الأسبوع

استهل المؤشر الرئيسي للسوق السعودي أداء الأحد على ارتفاع حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.26% وهي تقدر بـ33 نقطة ليصل إلى 12534 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.

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وفي الكويت



غلب التباين علي أداء مؤشر الكويت 50 فبعد أن استهل الجلسة على ارتفاع عاد للمنطقة الحمراء سريعا حيث انخفض بنسبة 0.03% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 5748 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 35 مليون دينار بنهاية الجلسة.

بورصة البحرين

أنهى مؤشر البحرين العام اليوم، تعاملاته عند مستوى 2,016.94 نقطة، بتراجع قدره 4.51 نقاط عن معدل الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 764.34 نقطة، بهبوط بلغ قدره 3.08 نقاط عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 469 ألفًا و717 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 94 ألفًا و573 دينارًا بحرينيًّا،نفذت من خلال 43 صفقة.



بورصة مسقط



مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملاته اليوم عند مستوى 4704.08 نقاط بانخفاض 13 نقطة، وبنسبة 0.28 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4717.06 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و918 ألفًا و437 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة بلغت 4ر34 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4 ملايين و450 ألفًا و759 ريال عُماني.

بورصة قطر

إختتم مؤشر بورصة قطر، تداولاته اليوم، هابطا بنسبة 0.38 %، أي بواقع 36.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و792.41 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 146 مليونًا و317 سهمًا، بقيمة 357 مليونًا و621 ألفًا و784.025 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11 ألفًا و538 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما هبطت أسعار 28 شركة أخرى، واستقرت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

بورصة الأردن



واختتمت البورصة الأردنية اليوم، على هبوط بنسبة 0.32%، عند مستوى 2448.09 نقطة.

وحققت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2698 صفقة.