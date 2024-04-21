الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

حريق هائل في خط لنقل النفط بسوريا (فيديو)

حريق هائل في خط نفط
حريق هائل في خط نفط بسوريا، فيتو

اندلع حريق هائل اليوم الأحد، في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في مدينة حمص، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

حريق هائل في خط لنقل النفط بسوريا 

وذكرت الوكالة السورية في تقريرها اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني  تعمل على إخماد الحريق في خط النقل الخام. وأظهر فيديو متداول، لقطات من اندلاع الحريق في خط للنفط شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي حيث توجهت طواقم الإطفاء للمكان. 

وفجر اليوم الأحد شن الطيران الحربي الإسرائيلي، عدوانًا على أحد المواقع في الريف الشمالي لمحافظة درعا، جنوب سوريا.

العدوان الإسرائيلي على سوريا 

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت  لصواريخ معادية حاولت الوصول إلى أحد مواقع حائط الدفاع الجوي الواقع بين مدينتي (إزرع) و(نامر)، بريف المحافظة الشمالي.

وأكدت أن المضادات الاعتراضية في الجيش السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وصلت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان المحتل، وبدأت بالتعامل مع الأضرار التي اقتصرت على الماديات.

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عدوان إسرائيلي جديد على سوريا وأضرار تصيب أحد المواقع

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حمص النفط الفرقلس درعا سوريا

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