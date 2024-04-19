الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على جماعة يهودية مرتبطة بوزير إسرائيلي

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على جماعتين يهوديتين متطرفتين متورطتين في أعمال هجومية دامية ضد الفلسطينيين ومرتبطة بشكل وثيق بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير.

ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على منظمة "شباب التلال"، وهي جماعة إسرائيلية متطرفة متورطة في هجمات دامية ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.

إيتمار بن غفير

كما وافق الاتحاد علي فرض عقوبات علي مؤسس "ليهافا"، وهوي جماعة يهودية متطرفة، وهي مجموعة مرتبطة بشكل وثيق بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير.

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وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد، كما أعلن المجلس الأوروبي، عن سن نظام عالمي لعقوبات انتهاك حقوق الإنسان.

عقوبات أمريكية علي المتطرفين اليهود

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات أمريكية على منظمتين يهوديتين متطرفتين لدورهما في جمع تبرعات لصالح مستوطنين عنيفين مشمولين بعقوبات أمريكية بالضفة الغربية.

وخلال العملية التي تستهدف دعم المستوطنين الإسرائيليين، جمعت حملات التبرعات الخاصة بالكيانين اليهوديين، التي أنشأها صندوق جبل الخليل الإسرائيلي، جمعت ما يقرب من 140 ألف دولار و31 ألف دولار.

وخلال الشهر الماضي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.