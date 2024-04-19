الجمعة 19 أبريل 2024
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خارج الحدود

عقوبات أمريكية جديدة على منظمات يهودية

وزيرة الخزانة الأمريكية،
وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات أمريكية على منظمتين يهوديتين متطرفتين لدورهما في جمع تبرعات لصالح مستوطنين عنيفين مشمولين بعقوبات أمريكية بالضفة الغربية.

 

وخلال العملية التي تستهدف دعم المستوطنين الإسرائيليين، جمعت حملات التبرعات الخاصة بالكيانين اليهوديين، التي أنشأها صندوق جبل الخليل الإسرائيلي، جمعت ما يقرب من 140 ألف دولار و31 ألف دولار.

عقوبات إدارة بايدن على المستوطنين

وخلال الشهر الماضي  فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن،   عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

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وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكي، أن  الموقعين المعروفين باسم موشيز فارم وزفيز فارم كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين، لذلك شملتهم العقوبات التي فرضتها واشنطن.

محاولات الولايات المتحدة تحسين صورتها

وتحاول الولايات المتحدة تجميل صورتها أمام العالم بعد مشاركتها كيان الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة والتي راح ضحيتها34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال والتسبب في مجاعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، وذلك من خلال المشاركة في إلقاء بعض المساعدات جوًا على أهالي غزة وفرض بعض العقوبات على المستوطنات والمستوطنين الذين يعتدون على أهالي الضفة الغربية.

 خطط لفرض عقوبات جديدة علي المستوطنين

وقد ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر خاصة، أن إدارة بايدن فرضت  عقوبات جديدة على مستوطنتين غير قانونيتين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقواعد لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفة على المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الموقع،  أن هذا الإجراء سيكون الأول من نوعه، حيث ستقوم الولايات بفرض عقوبات على مستوطنات بأكملها، وليس على أفراد فقط.

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وزارة الخزانة الأميركي مستوطنين بايدن الضفة الغربية إسرائيل

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