وزير الخارجية الأمريكي: إدارة بايدن لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، قائلا «لا نستطيع دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح».

خطة غزو رفح

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي خلال زيارة له إلى إيطاليا: “يوجد حاليًا حوالي 1.4 مليون شخص في رفح، والعديد منهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة”.

وأضاف بلينكن:" من الضروري أن يكون الناس قادرين على الابتعاد عن طريق أي صراع، والقيام بذلك مهمة ضخمة لم نر خطة لها بعد، مضيفا، لا يقتصر الأمر على إبعادهم عن الأذى فحسب، بل التأكد من إمكانية دعمهم بالمساعدات الإنسانية".

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وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "ثانيًا، حتى لو كان الناس بعيدًا عن الأذى إلى حد كبير، فمن الضروري أن يظل هناك عدد كبير جدًا من السكان المدنيين في رفح، ونحن نعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة مع وجود أعداد كبيرة من السكان المدنيين ستكون لها عواقب وخيمة على هؤلاء السكان".

أمريكيا ملتزمة بأمن إسرائيل

وأكد بلينكن "نحن ملتزمون، بضمان عدم إمكانية سيطرة حماس على غزة، ولكن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الكبرى في رفح، فهذا شيء لا نؤيده، ونعتقد أنه يمكن تحقيق الهدف بوسائل أخرى".