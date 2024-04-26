حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

من خلال تلك اليد، يطل علينا أبناء الأزهر ومشايخه بمظهرهم المختلف وعمامتهم التي يتحير الكثيرون بشأن صناعتها فيرددون "عمامة المشايخ بتتصنع فين ؟!"، من هذا المكان الذي يعود لمئات السنين حينما خصصه الحاج أحمد محمد لصناعة الطربوش للأفندية والأمراء على حد سواء، "الحاج أحمد كان صانع طربوش الملك فاروق، وكل الطلاب والأفندية، لأن قبل الثورة كان الكل بيلبس طربوش"، هكذا تحدث محمد الابن الأصغر لصاحب الورشة الكائنة بمنطقة الغورية، عن الأصل العريق الذي تعود إليه تلك الصناعة.

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المحل بقالوا اكتر من ٢٠٧ سنة أول محل لعمل الطربوش الأفندي والعمة الأزهرية وسبب الشهرة إنه كان الموارد الأساسي للقصور الملكية، وكان يصنع الطرابيش لأسرة محمد علي باشا وكل شيوخ الأزهر يلبسوا من عند الحاج أحمد محمد أحمد أقدم صانع طرابيش في الغورية

يقول محمد الابن الأصغر لصاحب الورشة إنه كان في إقبال كبير علي الطرابيش قبل ١٩٥٢ وبعد ذلك لم يتم الإقبال علي الطرابيش لوقتنا هذا ـ، موضحا أنه يتم الإقبال علي فئة معينة مثل شيوخ الأزهر الشريف او المشاهد السينمائية ويقول محمد الابن الاصغر أنه صنع طرابيش لفيلم الأجنبي الشاهير The mummy وقتصر بيع الطرابيش علي القراء وشارك في جميع مسلسلات مصر مثل مسلسل الجماعة ومسلسل واحة الغروب وهو المورد الرئيسي للدراما المصرية

وتاتي أسعار الطرابيش كالتالي

اول طربوش شعبي يبدأ من ٢٠ جنيها لغايه ١٢٠٠ جنيه بيبقى صوف مستورد



وفي سعر طربوش ١٥٠٠ و٢٠٠٠ جنيه اسمه نسر صقر قريش



لافتًا إلى أن الطربوش له مواصفات في الشراء من ناحية الخامات حتى لا يكون كغيره من الأنواع الرديئة التي لا تستمر طويلًا و اللون يبهت على رأس الشخص.