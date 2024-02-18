أخبار الفن اليوم.. تركي آل الشيخ ونجوم المحروسة في أولى الليالي المصرية السعودية في الأوبرا.. والهضبة يصافح عمرو مصطفى بعد الخصام

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

رحلت عن عالمنا والدة المخرج ساندرا نشأت ، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من خضوعها للفحص الطبي داخل أحد المستشفيات.

تفاعل عدد من نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم الإعلامية لميس الحديدي والفنان كريم عبدالعزيز والمطرب عمرو دياب والمستشار تركي آل الشيخ على أغنية أكدب عليك التي غناها ماجد المهندس اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا في أولى حفلاته بالليالي المصرية السعودية.

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ظهرت المطربة آمال على ريد كاربت أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُقامة حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، مقطع فيديو يظهر مصافحة النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى في حضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في كواليس أولى حفلات الليلة المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قدم اليوم المطرب ماجد المهندس باقة من أروع أغانيه، وأبرزها تناديك، وبين ايديا، وودعت روحي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وسط انسجام من الحاضرين.

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ الجمهور بزيارته لمنزل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، مؤكدا أن هناك مفاجأة قريبا.

ونشر تركي آل الشيخ صورة أثناء تواجده في منزل نجاة الصغيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق تركي آل الشيخ علي الصورة قائلا: “في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق. ربنا يحفظها”.

أثار الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أنتشار أنباء تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية وخليجية ، أن عبدالله الرويشد تعرض إلي جلطة دماغية نقل علي إثرها إلي العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حقيقة إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية نقل نقل علي إثرها إلي العناية المركزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “X” تويتر سابقا.

فاز فيلم القنبلة الذرية، Oppenheimer، بجائزة أفضل فيلم لعام ٢٠٢٣، في حفل البافتا، المقام حاليا، في العاصمة البريطانية لندن.

واختتمت منذ قليل، فاعليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا البريطانية، وحرص مرشح الأوسكار الممثل كيليان مورفي، أن يكون أول الحضور، على السجادة.