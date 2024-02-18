ماجد المهندس يتألق في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا

قدم اليوم المطرب ماجد المهندس باقة من أروع أغانيه، وأبرزها تناديك، وبين ايديا، وودعت روحي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وسط انسجام من الحاضرين.

الليالي المصرية السعودية

وبدأت منذ قليل الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا بحضور نجوم الفن والإعلام وفي مقدمتهم الفنانة يسرا ومصطفى قمر وصلاح الشرنوبي ونادية الجندي والإعلامي عمرو أديب .

وحرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على الحضور في هذه الليلة الاستثنائية التي تشهدها دار الأوبرا.

وتذيع 4 قنوات على الهواء مباشرة في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتلك القنوات هى mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".

وأكملت: "سيكون هناك تعاون فني وثقافي على المستوى الرسمي في مصر والسعودية، وسيعطى الفرصة بإقامة حفلات تستوعب المواهب الفنية الصاعدة وليس فقط النجوم".