وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا والدة المخرج ساندرا نشأت ، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من خضوعها للفحص الطبي داخل أحد المستشفيات.

وقال المنتج الفني هاني عبدالله من خلال حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”:" انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت.

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