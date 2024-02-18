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ثقافة وفنون

وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت بعد صراع مع المرض

ساندرا نشأت، فيتو
ساندرا نشأت، فيتو

رحلت عن عالمنا والدة المخرج ساندرا نشأت ، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من خضوعها للفحص الطبي داخل أحد المستشفيات.

وقال المنتج الفني هاني عبدالله من خلال حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”:" انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت.

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