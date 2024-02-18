لقطة الموسم، مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى في دار الأوبرا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، مقطع فيديو يظهر مصافحة النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى في حضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في كواليس أولى حفلات الليلة المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى

وظهر في الفيديو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رفقة عمرو مصطفى وذهبا سويا للهضبة عمرو دياب ليتصافح الثنائي، وذلك بعد العديد من الخلافات التي كانت بينهما في السابق والتي ظهرت بشكل واضح في تصريحات الملحن عمرو مصطفى المتتالية عن الهضبة.

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عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب

وكان عمرو مصطفى تحدث عن عمرو دياب العام الماضي في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: “عملت لـ عمرو دياب 43 أغنية ونجاحه كان هدف ليا، وقعد على الأرض يسمع ألحاني ويقولي الله، وأغنية "خليك فاكرني” مكنش عايز ينزلها وزوجته زينة تدخلت وخليته ينزلها ونجحت وبدأ يدور عليا، كان عايز يحجمني، والضربة القاضية لما خد مني المايك وقالي متغنيش تلحن بس، ومن وقتها خدت القرار واتلككت له".



بداية الخلافات وسببها



وعلى الرغم من التعاون الفني الناجح بين عمرو مصطفى وعمرو دياب إلا أن علاقة الصداقة انقلبت إلى خلاف استمر طويلا بدأ مع عام 2012 وذلك حينما أعلن عمرو مصطفى غضبه من بيع الأغاني التي لحنها لعمرو دياب لصالحه وحصوله هو على أجر مادي رمزي.



وتطور الخلاف بتصريحات عمرو مصطفى التي هاجم فيها عمرو دياب أكثر من مرة وقال خلال لقائه تلفزيون سابق: "عمرو دياب أكتر حد استفاد مني.. مش أنا اللي هدور على عمرو لأن الفنان مننا هيبة.. والمفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللى أدور عليه".



أغنية باين حبيت تجدد الخلاف

كما تحدث عمرو مصطفى في وقت سابق عن رغبته في مقاضاة عمرو دياب بسبب إهدار حقه الأدبي في عدم كتابة اسمه كملحن لأغنية "باين حبيت" والتي طرحها عمرو دياب عام 2018 واستمرت الخلافات والتصريحات حتى بادر عمرو مصطفى بتهنئة عمرو دياب بعيد ميلاده مؤخرا مؤكدا على العشرة الطويلة بينهما.