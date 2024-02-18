الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ، فيتو

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ الجمهور بزيارته لمنزل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، مؤكدا أن هناك مفاجأة قريبا.

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها 

ونشر تركي آل الشيخ صورة أثناء تواجده في منزل نجاة الصغيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق تركي آل الشيخ علي الصورة قائلا: “في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق. ربنا يحفظها”.

نجاة.. المعجزة الصغيرة 
 

ونجاة محمد حسني من مواليد ١١ أغسطس عام ١٩٣٦، وكانت موهوبة منذ الصغر، فما كادت أن تنطق الحروف حتى بدأت في الغناء، وكانت الموسيقى التي تنتشر في المنزل تسحرها، لذا كانت تحاول تعلم العود مع أشقائها، وكانت عاشقة لأم كلثوم منذ الصغر وتقلدها في كل شيء، وهو ما دفع شقيقها عز الدين لملاحظة موهبتها ولإيمانه بها اصطحابها إلى معهد الموسيقى لعله يحتضن موهبتها.

Advertisements

كما تم احتضان من قبل موهبة محمد عبد الوهاب طفلًا، وفي زيارتها الأولى للمعهد غنت نجاة وسحرت الحضور من مجلس إدارة المعهد وأساتذته وكبار الموسيقيين ووعدها مدير المعهد بأن تغني في حفلات المعهد في شهر رمضان.

خليفة أم كلثوم 


في حفلتها الأولى، وقفت نجاة على كرسي صغير من الخيزران، وأمسكت منديلًا وأخذت تحركه بعصبية تمامًا كما تفعل أم كلثوم، ولم يكن الجمهور يتخيل أنه على وشك الاستماع إلى معجزة صغيرة، بالرغم من أنها كانت لا تزال في الخامسة من عمرها، وبعدما صدحت بصوتها في الأرجاء انبهر الجمهور، وبعد انتهائها انغمس المستمعون في التصفيق لـ “الكروان”، كما أطلقوا عليها، وأذاعت محطة الإذاعة حفلة الطفلة في منتصف الليل.

وبدأ الجمهور في الصباح يتساءل عن مواصفات هذه الطفلة المعجزة، ثم ازدادت شهرة الطفلة الصغيرة، وطلب فكري أباظة من الحكومة رعايتها، وأيده الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان من أوائل المهتمين بموهبة نجاة.


أهم أغاني نجاة الصغيرة 
 

كانت أغنية “ليه خليتني أحبك” أول أغنيات الصغيرة نجاة، ومع مرور السنوات ظلت الفنانة نجاة الصغيرة في تقديم العديد والعديد من الأغاني التي لا تُنسى وتعاونت مع كبار الملحنين والمؤلفين.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها “لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب، وفي يوم واحد وما تسألنيش وأيظن، وآه لو تعرف، وأما براوه وأما غريبة، وأنا بعشق البحر”، وغيرها من الأغاني التي يعشقها الجمهور.

 

هدية.. أول أعمال نجاة السينمائية
 

كان فيلم هدية عام ١٩٤٧ هو أول أعمال نجاة في عالم السينما بعدما وقع المخرج محمود ذو الفقار عقدًا مع والد نجاة لحساب شركة إيزيس التي كان يملكها ذو الفقار وزوجته عزيزة أمير، وفي البداية لم تكن نجاة تفهم كثيرًا أجواء السينما، ولكنها مع الوقت بدأت تعتاد على “البلاتوه”، وبدأت في التحكم في تعبيرات وجهها.

وبعدها توالت تجاربها في عالم السينما إلى أن وصلت إلى البطولة المطلقة التي قدمتها في أفلام “غريبة والشموع السوداء وشاطئ المرح و٧ أيام في الجنة”، وغيرها من الأعمال الناجحة، وكان فيلم “جفت الدموع” عام ١٩٧٥ آخر أعمالها في السينما، وهو الفيلم الذي قدمته مع الفنان الراحل محمود ياسين ومن إخراج حلمي رفلة.


كل الكلام.. مسك الختام 


قدمت الفنانة نجاة عام ٢٠١٧ أغنية بعنوان “كل الكلام”، والتي عادت بها غياب طويل لعالم الفن والغناء، وهي أغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان الموسيقار طلال، وكانت هذه الأغنية هي مسك ختام مشوار نجاة، حيث قررت بعدها الاعتزال بشكل نهائي وأنها اكتفت بما قدمته عبر مشوارها الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي ال الشيخ نجاة الصغيرة

مواد متعلقة

هالة صدقي تعلق على ظهور نجاة الصغيرة في السعودية

منى زكي تعلق على تكريم نجاة الصغيرة في السعودية (فيديو)

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية