الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

عبدالله الرويشد،
عبدالله الرويشد، فيتو

أثار الفنان الكويتي عبدالله الرويشد،  قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد  أنتشار  أنباء  تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

عبدالله الرويشد يتغرض لأزمة صحية

وذكرت   وسائل إعلام  كويتية وخليجية  ، أن عبدالله الرويشد تعرض إلي جلطة دماغية نقل علي إثرها إلي العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حقيقة إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية نقل نقل علي إثرها إلي العناية المركزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “X” تويتر سابقا.

عبدالله الرويشد، فيتو 

وقالت “السعيد”:"الحمدلله وصلتني أخبار تؤكد بأن الفنان الكبير عبدالله ةالرويشد بخير، الحمدالله بفضل كانت بداية جلطة وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الاطباء وهو الآن بحالة مطمنة.

وطالبت فجر السعيد من عبدالله الرويشد أنه يعتني بحالته الصحية، مؤكدة أنه بمثابة ثروة قومية لهما.

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إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

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