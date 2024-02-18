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ثقافة وفنون

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

آمال ماهر وتركي آل
آمال ماهر وتركي آل الشيخ.فيتو

ظهرت المطربة آمال على ريد كاربت أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُقامة حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع هيئة الترفية السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

وكانت دار الأوبرا أولى خطوات معرفة الجمهور العربي بآمال ماهر، واليوم تمثل عودة لها عقب غياب طويل عن المشاركة بالحفلات الطربية.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

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وتٌذيع 4 قنوات على  الهواء مباشرة  حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

وتلك القنوات هى mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

 

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