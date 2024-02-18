الإثنين 19 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يعلن زيارة القلعة البيضاء.. مجلس الزمالك يسقط عضوية مرتضى منصور.. ومرموش وتريزيجيه يتألقان في أوروبا

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إسقاط عضوية مرتضى منصور، قرارات نارية من الزمالك بعد اجتماع مجلس الإدارة

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد،  لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ قرارات فيها.

وناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

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مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

 يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

رسميا، رابطة الأندية تعلن مواعيد توقف الدوري المصري بسبب المنتخب

قررت رابطة الأندية المحترفة توقف مسابقة الدوري المصري قبل الأجندة الدولية يوم 12 مارس المقبل وفي الأجندة الدولية في شهر يونيو، وسيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 27 مايو المقبل.

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

دوري أبطال أفريقيا، فوجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بطلب الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق بالرحيل الي فرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني.

الزمالك يعلن رسميا إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

عمر مرموش يسجل ويصنع في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج 3/3 بالدوري الألماني

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع نظيره ومضيفه فرايبورج بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شوارزوالد ستاديون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

شيكابالا والسعيد على رأس قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على بينديك في الدوري التركي

الدوري التركي، فاز فريق طرابزون سبور على نظيره بينديك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

بيان رسمي من الزمالك بعد قبول الأهلي زيارة القلعة البيضاء

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد قبول مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة أبناء ميت عقبة لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يزور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

مدة غياب أليو ديانج المتوقعة عن الأهلي

وري أبطال إفريقيا، قال مصدر داخل الأهلي إن أليو ديانج لاعب الفريق سيكون مرشح للغياب عن صفوف الفريق لمدة تقترب من الشهرين بعد جراحة تنظيف الركبة المرتقبة. 

الزمالك يعلن التعاقد مع راعٍ جديد ومحامٍ للقضايا الدولية

الزمالك يفتح تحقيقا في احتفال فريق 2009 بشكل غير لائق أمام الأهلي

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