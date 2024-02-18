بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

دوري أبطال أفريقيا، فوجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بطلب الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق بالرحيل الي فرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني.

وطلب موديست السفر إلي فرنسا لأسباب شخصية وبالتالي الغياب عن مباراة ميدياما.

وعلمت “فيتو” أن الجهاز الفني لفريق الأهلي سيعقد جلسة غدا الإثنين مع خالد بيبو مدير الكرة لحسم هذا الأمر.

ويرغب محمود كهربا أيضا في الغياب عن المباراة بسبب ارتباطه بحضور زفاف شقيقته في نفس يوم المباراة وهو ما سيحسمه الجهاز الفني.

دوري أبطال إفريقيا، يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة لحسم موقف محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة ميدياما الغاني الجمعة القادم.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة بسب الإصابة التي ضربت صفوف الفريق، قبل مواجهة شباب بلوزداد التي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلى وميديما الغانى

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى وميدياما الغانى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميديما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجارحي تعليقا علي زيارة الاهلي للزمالك: البداية لعودة العلاقات التاريخية

علق محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي علي زيارة ادارة ناديه، لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر الجارحي:"زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لمقر نادي الزمالك في ميت عقبة غدًا هي البداية لعودة العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمعنا وسط منافسة رياضية شريفة ولا يمكن أن تكون غير ذلك".

وتابع:"نتنافس على أرض الملعب، ونعشق أنديتنا وشعاراتنا، ولكن يحكمنا الاحترام المتبادل على المستوى الإنساني دائمًا ونجتمع تحت راية الوطن.. وهكذا تكون الرياضة".

Advertisements

مجلس الاهلي يزور الزمالك

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال..

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

5 مباريات كلين شيت للاهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ونجح الفريق الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خمس مباريات خلال الـ6 مباريات التى خاضها الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

1- الأهلي 3-0 سان جورج الأثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الأثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4-الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

الشحات وكهربا في صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.