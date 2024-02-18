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رياضة

الزمالك يفتح تحقيقا في احتفال فريق 2009 بشكل غير لائق أمام الأهلي

زمالك 2009، فيتو
زمالك 2009، فيتو

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد،  لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ قرارات فيها.

وناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي.

وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

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وكان لاعبو وجهاز فني فريق الزمالك 2009 وأعضاء الأبيض،  احتفلوا بالفوز على الأهلي بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

ورفع لاعبو الزمالك إشارات تشير بالرقم 5 مع الاحتفال أمام لاعبي الأهلي وهو عدد الأهداف التي خسر بها الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما 

قرارات مجلس إدارة الزمالك 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

• ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي.

وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الإلتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

•  ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

•  اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

• إبرام عقد رعاية جديد في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

• التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

• التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

• الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.

• الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاون مثمر  وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك.
 

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غدا في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدت الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

 

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