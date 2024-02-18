شيكابالا والسعيد على رأس قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

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خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

واقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية غدا الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس.

وعلمت فيتو أن إبراهيما نداي سيقود الجبهة اليسرى لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي.