تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على بينديك في الدوري التركي

الدوري التركي، فاز فريق طرابزون سبور على نظيره بينديك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

أهداف مباراة طرابزون سبور وبينديك

افتتح محمود حسن تريزيجيه الأهداف لصالح فريقه طرابزون سبور في الدقيقة 75، قبل أن يضاعف إنيس ديستان النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 80.

تشكيل طرابزون سبور أمام بينديك

ومن ناحيته تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور في التشكيل المثالي للجولة 25 من الدوري التركي الممتاز.

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وقاد النجم المصري تريزيجيه فريقه طرابزون سبور، للفوز على نظيره هاتاي سبور، بهدفين نظيفين على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي.

التشكيل المثالي للجولة 25 بالدوري التركي

وقدم محمود تريزيجيه أداءً جيدا خلال المباراة ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، أما الهدف الثاني فسجله إينيس بردهي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وكان الحكم أشهر الكارت الأصفر لتريزيجيه في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء للخشونة.

تريزيجيه يرتدي القميص رقم 10 لأول مرة مع طرابزون

وظهر محمود حسن تريزيجيه مرتديا القميص رقم 10 خلال مباراة فريقه أمام نظيره هاتاي سبور، وذلك لأول مرة منذ انتقاله للفريق.

وكان تريزيجيه يرتدي القميص رقم 27 في صفوف طرابزون منذ بدايته مع الفريق، قبل أن يستقر على ارتداء القميص رقم 10، بعد رحيل زميله التركي عبد القادر عمر الذي كان يرتدي الرقم 10 قبل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى صفوف نادي هال سيتي الإنجليزي الذي يلعب في بطولة تشامبيون شيب.

وكشفت تقارير صحفية تركية، إلى أن محمود تريزيجيه طلب ارتداء القميص رقم 10 عقب رحيل عبد القادر عمر، وهو ما وافقت عليه الإدارة ليظهر به في مباراة هاتاي سبور.

منتريزيجيه يسجل في فوز طرابزون أمام هاتاي سبور، فيتو