الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

 يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

 وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

 وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

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جدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

 كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس واليوم بعد العودة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات 

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات 

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

كولر الأهلي الزمالك محمود الخطيب حسين لبيب

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