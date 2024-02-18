الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

عمر مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج 3/3 بالدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع نظيره ومضيفه فرايبورج بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شوارزوالد ستاديون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

أهداف مباراة فرانكفورت وفرايبورج 

سجل عمر مرموش الهدف الأول لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 27، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله  أنسجار كناوف في الدقيقة 35، بينما سجل هدفي فريق فرايبورج كل منك ريتسو دوان في الدقيقة 30 وفينتشينزو جريفو في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، سجل كناوف هدف فرانكفورت الثالث في الدقيقة 72، وتعادل جريجوريتش لفرايبورج في الدقيقة 90.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج

وتواجد عمر مرموش نجم المنتخب الوطني في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي لمواجهة فرايبورج، وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: توتا، هاسيبي، باتشو.

في خط الوسط: بوتا، إلياس سخيري، ماريو جوتزه، ماكس، فراس شايبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش، كالاديتش.

تعادل فرانكفورت مع بوخوم في الجولة الماضية وتسجيل مرموش

وقاد الدولي المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع منافسه بوخوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش هدف إنتراخت فرانكفورت الوحيد، بينما أحرز موريتز بروشينسكي هدف بوخوم.

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 15 بعد مرور من مانويل رييمان حارس مرمى بوخوم.

وشارك مرموش أساسيا في المباراة الأولى له بعد العودة لفريقه عقب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

وغادر مرموش ملعب مباراة فريقه أمام بوخوم في الدقيقة 65 ليحل محله هوجو إيكيتيكي.

موقف مرموش من الانتقال للدوري الإنجليزي

أنهى تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، حالة الجدل المثارة حول إمكانية رحيل  المصري عمر مرموش مهاجم الفريق إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد تيمو في تصريحات تليفزيونية أن النادي الألماني لم يتلق أي عروض رسمية من أجل عمر مرموش حتى الآن، مشيرًا إلى أن لديهم علم بجذب الأنظار لديه نتيجة تسجيله الأهداف وظهوره المميز مع الفريق.

وتابع في حديثه "لا يوجد رغبة لدينا في بيع مرموش خلال الصيف القادم فهو يؤدي بشكل جيد ولديه شخصية متميزة ولاعب كرة قدم عظيم، لذلك نريد الاحتفاظ به معنا".

وأختتم: "نتائج وأداء منتخب مصر متوقع لم يكن كما هو متوقع بالنسبة لنا لذلك لم نتابع أحد، وبصفة عامة اللاعب المصري محور اهتمامنا نظرًا لما يتميز به من قدرات وموهبته العالية".

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اهتمام الثنائي آرسنال ونيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع عمر مرموش من صفوف آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفهما في الموسم القادم.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول عدد من الأندية في صراع  للحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية على الرغم من خروج مصر من دور الـ16.

كتب موقع "Fussball News" أن اسم آرسنال من ضمن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وليس توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن توتنهام ونيوكاسل يونايتد مهتمان بضم مرموش.

يذكر أن عقد مرموش المستمر حتى 30 يونيو 2027 مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية وعلى من يرغب في ضمه التفاوض مع النادي الألماني.

 

مرموش يسجل ويصنع، آينتراخت فرانكفورت يتعادل أمام فرايبورج في الشوط الأول (فيديو)

مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الدوري الألماني

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