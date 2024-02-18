إسقاط عضوية مرتضى منصور، قرارات نارية من الزمالك بعد اجتماع مجلس الإدارة

اسقاط عضوية مرتضى منصور، اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ قرارات فيها.

إسقاط عضوية مرتضى منصور بالزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عبر أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

• ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي.

وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الإلتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

• ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

• اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

• إبرام عقد رعاية جديد في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

• التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

• التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

• الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.

• الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ووزير الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاون مثمر وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك.

وفي النهاية يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لفريق كرة القدم غدًا مع عودة مباريات مسابقة الدوري المصري بعد فترة التوقف، تحت القيادة الفنية الجديدة وفي ثوب الزمالك الجديد، والتوفيق لكل ماهو زملكاوي.



ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي

وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

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قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

واقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية غدا الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس.

وعلمت فيتو أن إبراهيما نداي سيقود الجبهة اليسرى لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي.