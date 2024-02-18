رسميا، رابطة الأندية تعلن مواعيد توقف الدوري المصري بسبب المنتخب

قررت رابطة الأندية المحترفة توقف مسابقة الدوري المصري قبل الأجندة الدولية يوم 12 مارس المقبل وفي الأجندة الدولية في شهر يونيو، وسيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 27 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة.

وتحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألفا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

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وتابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد دياب أن "الموعد الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

طلبات حسام حسن أوامر

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.



وتم خلال الاجتماع تأكيد على أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

من المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، بطولة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس.

ويرغب التوأم في تبكير موعد انطلاق المعسكر ليبدأ قبل موعد الأجندة الدولية بعدة أيام، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر إقامة عدد أكبر من التدريبات للاعبي المنتخب، خصوصًا وأن المعسكر المقبل هو أول تجمع للفراعنة تحت قيادة التوأم والجهاز الفني الجديد للمنتخب.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف متفرج

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موافقة الجهات الأمنية على حضور ٢٠ ألف متفرج لمباريات الدوري المصري.

ووجهت الرابطة الشكر لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب الرابطة بزيادة عدد المشجعين.