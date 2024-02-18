أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار الذهب، ارتفاع الأرز في الأسواق، تعاون بين البريد وهيئة التأمينات لتسهيل سداد الاشتراكات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو"، نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

سعر جوال آيفون 15 برو ماكس في الإمارات

يقوم الكثير من المستخدمين بالبحث عبر الإنترنت عن جوال آبل آيفون 15 بروماكس iPhone في الإمارات ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر جوال آيفون 15 برو ماكس.

مواصفات جوال آيفون

ويأتي جوال آيفون 15 برو ماكس بمنفذ شحن USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة، كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

Advertisements

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم إطارات الهاتف بملمس ناعم.

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

تطلب البنوك بيانات اساسية من العملاء لاتمام عمليات الحوالات المصرفية بشكل صحيح حيث لابد من توافر عدة نقاط في اي حوالة بنكية لتتم

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

بروتوكول تعاون بين البريد وهيئة التأمينات لتسهيل سداد الاشتراكات

وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد المصري بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

ويأتى ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتيسير حصولهم على الخدمات.

دور البريد المصري

ووقّع البروتوكول كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم بمبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الأرز، تشهد أسعار الأرز، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق اليوم الأحد وسط حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

سعر كيلو الأرز المعبأ

تختلف أسعار الأرز المعبأ طبقا للشركة المنتجة والذي يتراوح ما بين 31 جنيها إلى 40، 45 جنيها.

سعر كيلو الأرز السائب

وبلغ سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 33 جنيها إلى 34 جنيها، وهو أفضل أنواع الأرز.

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات لـ”فيتو” أن هناك تحريضا من بعض التجار وأصحاب المضارب على السوشيال ميديا لرفع أسعار الأرز والشعير، مؤكدا أنه أبلغ المسئولين بوزارة التموين عن تلك الصفحات والمحرضين لاتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضدهم، ولكن دون جدوى حتى الآن.

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

الأزمة الاقتصادية، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل كبير جدًا بمستوى العرض والطلب، وبالتالي يرتفع سعر الدولار حال وجود طلب أكبر من العرض.

الإصلاح الاقتصادي

وأضافت: مصر قامت بالإصلاح الاقتصادي عام 2016، واستقر الدولار عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.

وأوضحت أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35% وهذا جوهر الأزمة الاقتصادية الحالية يتمثل في الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج بشكل كبير.

مشكلة الأموال الساخنة



ولفتت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نبض الحدث” الذي يقدمه راشد الفزاري، الدولة المصرية خلال السنوات السابقة اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تسمى بالأموال الساخنة، بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا لا يدعم قوة الاقتصاد وتسبب في أزمة اقتصادية لمصر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حينما سحبت تلك الأموال وقيمتها لا تقل عن 22 مليار دولار.

انخفاض أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 18-2-2024

أسعار الذهب اليوم، انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية، مساء اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

اسعار الذهب بالأسواق المحلية انخفضت بشكل ملحوظ خلال حركة التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم 3635 جنيها، بفارق 15 جنيها من تعاملات صباح اليوم الأحد والذى بلغ سعر الجرام الواحد عيار 24، نحو 3650 جنيها.

ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4154 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3635 جنيها للشراء بالسوق المحلي.

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4154 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3635 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3116 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29080 جنيها.

177 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بإجمالى 177 ألف عملية تداول بختام تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 35679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

استراتيجيات التداول اليومي لعشّاق البيتكوين

نجاح استراتيجيات التداول اليومي لعشاق البيتكوين يعتمد على فهم شامل لسوق العملات الرقمية ونهج منضبط، يتطلب التنقل في تقلبات البيتكوين الملازمة إدارة مهارية للمخاطر، بالإضافة إلى نظرة فاحصة للتحليل الفني، لفتح إمكانيات الربح، يجب أن تظل متيقظًا حيال اتجاهات السوق، والاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي، وأن تكون مستعدًا لضبط استراتيجيتك بسرعة، تذكر، المفتاح لتحقيق النجاح المستدام يكمن في التعلم المستمر والبقاء على اطلاع دائم بديناميات العالم الرقمي المتطور.

فهم تقلب سعر البيتكوين:

تقلب سعر البيتكوين هو سمة تمييزية توفر للمتداولين اليوميين فرصًا إلى جانب المخاطر الكامنة. للتنقل بنجاح في هذا السياق، يجب أن يمتلك المتداول اليومي وعيًا متسارعًا بحركات السوق والمهارة في الاستفادة من تقلبات الأسعار. يصبح استخدام أدوات مثل البيانات التاريخية ومؤشرات التقلب وتحليل الأخبار أمرًا حاسمًا لتوقع التحولات المحتملة في السوق. من خلال فهم الأنماط ضمن أداء البيتكوين في التاريخ والبقاء على اطلاع على الأخبار ذات الصلة، يمكن للمتداولين اليوميين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يقلل من المخاطر ويعزز فرصهم لتحقيق أرباح في هذه البيئة الديناميكية.



تقنيات التحليل الفني:

في مجال تداول البيتكوين، يعتبر التحليل الفني ركيزة حاسمة لتحديد الفرص الربحية. يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط لاستشفاف الاتجاهات، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الدخول/الخروج المثلى. المؤشرات التقنية الملحوظة مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وشرائط بولنجر تلعب دورًا حيويًا في تقييم ديناميات سوق البيتكوين. التعلم المستمر وتكييف أدوات التحليل الفني أمران ضروريان للبقاء في المقدمة في هذا السياق الديناميكي لتداول البيتكوين. من خلال تحسين هذه المهارات، يمكن للمتداولين اليوميين تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، والتنقل في تقلبات السوق، وتحسين استراتيجياتهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.