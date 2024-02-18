104 آلاف عملية تداول في منتصف تعاملات اليوم بالبورصة

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بإجمالى 104 آلاف عملية تداول، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 35763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقاط.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

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مؤشرات، فيتو

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

مؤشرات، فيتو

838 ألف عملية تداول حصاد عمليات البورصة المصرية فى اسبوع

من جانبها قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، ليغلق المؤشر الرئيسى عند مستوى 28929 نقطة، ورجحت خبيرة أسواق المال السبب الى وجود قوى شرائية عنيفة بحركة التداولات من جانب العرب والأجانب خلال جلسات الاسبوع المنتهى فى البورصة المصرية.

وتابعت فارس قائلة: استطاع المستثمرون خلال حركة التعاملات الاسبوعيه إجراء عمليات شرائية على نطاق واسع خلال التداولات بجلسات البورصة المنتهية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية استفادت من ضخ الأموال الملحوظ من جانب المستثمرين العرب والأجانب، خلال جلسات التداول، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتعاشة بحركة التعاملات، وارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مايقارب مستوى 30 ألف نقطة،وإغلاق جلسة الخميس على صعود قوى بحركة التعاملات.

وأضافت: ارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، باجمالى 838 ألف عملية تداول، كما استحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%.

سوق الاوراق المالية، فيتو

عدم مرونة سعر الصرف يسبب أزمة للمستثمرين بالأوراق المالية

وأردفت خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: من أكبر معوقات الاستثمار فى سوق الأوراق المالية هو عدم وجود مرونة فى أسعار الصرف وهو الأمر الذى قد يكون أهم سبب يجعل المستثمرين الأجانب قلقين حيال ضخ أموالهم فى البورصة المصرية، مشيره الى أن ارتفاع أسعار الفائدة، يأتى بالسلب على شركات التداول فى الاوراق المالية ويؤثر بطبيعه الحال على أرباح تلك الشركات.

واستطردت فارس قائلة: سعر الصرف يؤثر على قيم تداولات قطاعات البورصة المصرية المختلفة ومعرفة أي من هذه القطاعات هو الأکثر تأثرا بسعر الصرف مشيرة الى وجود وجود أثر ذو دلالة إحصائية لسعر الصرف على أحجام تداولات کلًا من قطاعات ( الاتصالات- الخدمات المالية- العقارات- السياحة - المنتجات الصناعية والسيارات- الأغذية والمشروبات – البنوك - الرعاية الصحية والأدوية - الموارد الأساسية- الکيماويات )، ولا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية على أحجام تداول قطاع التشييد والبناء وذلك عند مستوى 5%، وقد وجد أن أکتر القطاعات ارتباطا بسعر الصرف هي كلا من قطاع الکيماويات ثم السيارات ثم الخدمات المالية على التوالى.

صفاء فارس، فيتو