الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على أهم الخدمات الإلكترونية لمكاتب البريد

مكتب بريد، فيتو
مكتب بريد، فيتو

تقدم مكاتب البريد العديد من الخدمات مثل دفاتر التوفير والبوسطة وصرف المعاشات لكن في حقيقة الأمر فإن البريد المصري يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي قد  لا يعرفها الكثيرون ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز الخدمات الإلكترونية  التي يقدمها البريد وغير المعروفة للكثيرين. 

 

كروت البريد مسبقة الدفع

- يقدم البريد الكروت مسبقة الدفع والتي تتيح لحامليها شحن الكروت بالنقد واستخدامها في أي وقت والخدمة متاحة لجميع عملاء البريد المصري وليس من الضروري وجود  حساب بالبريد. 

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- خدمات الدفع الإلكتروني وهي تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام  تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية، وتتسم بطاقات  البريد  بربطها بأكثر من حساب سواء حساب جاري بدون عائد أو حساب التوفير الذكي Smart Saving أو خدمة تحويل المعاشات  أو خدمة تحويل المرتب)، ويمكن التعامل مع الحساب بواسطة البطاقة من خلال ماكينة الصراف الآلي طوال اليوم، حيث يمكن إجراء عمليات سحب من الحساب أو الاستعلام عنه، أو طلب كشف حساب دون التعامل مع موظف الشباك بالمكتب كما يمكن التعامل مع الحساب من خلال ماكينة نقطة البيع الآلية بالشباك داخل المكتب، وتتيح هذه الماكينة إضافة للعمليات السابقة إمكانية إيداع أي مبلغ في الحساب.  

- بطاقات الخصم المباشر حيث تقبل بطاقات البريد المصري التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التي تحمل شعار فيزا وماستر كارد، كذلك التسوق عبر الإنترنت.  

-  الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، عبر إمكانية استلام الإصدارات بمكاتب البريد، حيث يجري إرسال رسالة نصية SMS للعميل بطلب التوجه لمكتب البريد للاستعلام أو  إمكانية استلام الإصدارات بمحل الإقامة بخدمة البريد السريع أو  التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة.

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات والتي يلجأ إليها الكثيرون مثل دفاتر التوفير والبوسطة  وصرف المعاشات لكن في حقيقة الأمر فإن البريد المصري يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي قد لا يعرفها الكثيرون ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البريد وغير المعروفة للكثيرين.


- يقدم البريد الكروت مسبقة الدفع والتي تتيح لحامليها شحن الكروت بالنقد واستخدامها في أي وقت والخدمة متاحة لجميع عملاء البريد المصري وليس من الضروري وجود  حساب بالبريد.

- خدمات الدفع الإلكتروني وهي تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام  تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية، وتتسم بطاقات  البريد  بربطها بأكثر من حساب سواء حساب جاري بدون عائد أو حساب التوفير الذكي Smart Saving أو خدمة تحويل المعاشات  أو خدمة تحويل المرتب)، ويمكن التعامل مع الحساب بواسطة البطاقة من خلال ماكينة الصراف الآلي طوال اليوم، حيث يمكن إجراء عمليات سحب من الحساب أو الاستعلام عنه، أو طلب كشف حساب دون التعامل مع موظف الشباك بالمكتب كما يمكن التعامل مع الحساب من خلال ماكينة نقطة البيع الآلية بالشباك داخل المكتب، وتتيح هذه الماكينة إضافة للعمليات السابقة إمكانية إيداع أي مبلغ في الحساب.  

-.بطاقات الخصم المباشر حيث تقبل بطاقات البريد المصري التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التي تحمل شعار فيزا وماستر كارد، كذلك التسوق عبر الإنترنت.  

 

-  الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، عبر إمكانية استلام الإصدارات بمكاتب البريد، حيث يجري إرسال رسالة نصية SMS للعميل بطلب التوجه لمكتب البريد للاستعلام أو إمكانية استلام الإصدارات بمحل الإقامة بخدمة البريد السريع أو  التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة.

مكاتب البريد المصري 

وتقدم هيئة البريد خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما  يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express». 

وتقدم هيئة البريد خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما  يتم حاليًّا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express».

 

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