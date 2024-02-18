الإثنين 19 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

الخطيب ولبيب يكتبان نهاية التعصب الكروي.. عودة العلاقات الطبيعية بين قطبي الكرة المصرية.. مجلس الأهلي يزور الزمالك بذكريات صداقة صالح سليم وحلمي زامورا

حسين لبيب والخطيب،
حسين لبيب والخطيب، فيتو

لا حديث يعلو فوق صوت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، نظيره نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، غدا الإثنين في لافتة طيبة تعلن نهاية عصر التعصب الكروي.

 ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

 وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

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زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك 

وتأتي زيارة الأهلي للزمالك الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

جدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين الأهلي والزمالك قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

 كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك 

العلاقات بين قطبي الكرة المصرية كانت على مدار التاريخ عميقة ووطيدة وبدأت بالفعل للعودة مرة أخرى بعد قبول الأهلي دعوة الزمالك بزيارة النادي في ميت عقبة.

فعقب كل انتخابات يشهدها أحد الناديين كان وفد من النادي الآخر يزور النادي الذي شهد الانتخابات لتهنئة مجلس الإدارة الجديد وهو بالفعل ما سيحدث غدا بعد نجاح مجلس حسين لبيب وقائمته في الانتخابات الماضية والتي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت علاقة قوية تربط بين الكابتن صالح سليم لاعب ورئيس الأهلي السابق، والكابتن محمد حسن حلمي لاعب ورئيس، وسبق أن زار الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي نادي الزمالك لدعمه قبل أحد اللقاءات الأفريقية المهمة.

كما كانت علاقة صداقة قوية تجمع بين حمادة إمام نجم الزمالك السابق وطارق سليم نجم الأهلي السابق.

كما كان الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس نجوم الأهلي السابقين، يسهرون مع حسن شحاتة وفاروق جعفر وغانم سلطان نجوم الزمالك السابقين بعد مباريات الأهلي والزمالك مهما كانت النتيجة في مشهد راقي ينبذ التعصب.
 

عضو مجلس إدارة الأهلي يعلق على زيارة الزمالك 

وعلق محمد الجاري عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على زيارة مجلس إدارته لنادي الزمالك، حيث كتب عبر صفحته على فيس بوك:"

زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لمقر نادي الزمالك في ميت عقبة غدًا هي البداية لعودة العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمعنا وسط منافسة رياضية شريفة ولا يمكن أن تكون غير ذلك".
وتابع:"نتنافس على أرض الملعب، ونعشق أنديتنا وشعاراتنا، ولكن يحكمنا الاحترام المتبادل على المستوى الإنساني دائمًا ونجتمع تحت راية الوطن.. وهكذا تكون الرياضة".

الزمالك يعلق على زيارة الأهلي للقلعة البيضاء

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد قبول مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة أبناء ميت عقبة لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يزور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

 

بيان رسمي من الزمالك 

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:" يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدًا الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

 

وواصل البيان:" ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقًا من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

وأتم:" ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.

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