الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على لوتون تاون 2-1 في الشوط الأول (فيديو)

راسموس هويلوند، فيتو
راسموس هويلوند، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره لوتون تاون بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كينلورث رود، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون

 

سجل ثنائية مانشستر يونايتد في الشوط الأول اللاعب راسموس هويلاند في الدقيقة 1 و7، بينما سجل هدف لوتون تاون اللاعب  كارلتون موريس في الدقيقة 17.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون

وجاء تشكيل مانشستر الأساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافاييل فاران – لوك شاو

في خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كوبي ماينو

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – جارناتشو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة فقط.

وفي نفس الجولة فاز فريق برايتون على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامول لين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة برايتون ضد شيفيلد 

سجل خماسية برايتون كلا من فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 20 وداني ويلبيك في الدقيقة 24، وجاك روبينسون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75، قبل أن يسجل سيمون ادينجرا ثنائية في الدقيقة 78 و85.

وكان  ميسون هولجيت لاعب شيفيلد تعرض للطرد في الدقيقة العاشرة مما أثر على أداء ومستوى الفريق.

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ومن ناحيته واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في مباراة السيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ25.

 

وقلص محمد صلاح العائد للمشاركة مع ليفربول بعد إصابته بأمم أفريقيا، الفارق مع هالاند إلى هدف واحد في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

 

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 15 مع ليفربول في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند في قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن.

 

ودخل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، 14 هدفا وأولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا في صراع المنافسة بقوة علي لقب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح الثنائي في إحراز أهداف خلال الجولة الـ25 الجارية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا 

2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفا.

3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 14 هدفا.

4 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا. 

5 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.

5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في لقاء ليفربول وبرينتفورد  بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الأكثر مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بواقع 24 مساهمة.

وسجل محمد صلاح 15 هدفا وصنع 9 أهداف في 21 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولة حتى الآن.

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