محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

يواصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، التألق مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في لقاء ليفربول وبرينتفورد اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الأكثر مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بواقع 24 مساهمة.

وسجل محمد صلاح 15 هدفا وصنع 9 أهداف في 21 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولة حتى الآن.

رقم مميز لمحمد صلاح في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في تحقيق إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه على برينتفورد.

وفاز ليفربول على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب جريفين بارك، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل هدف وصناعة آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

وتقدم الريدز أولًا عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 35 ثم سجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 55 من الشوط الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح.

بعدها سجل محمد صلاح نجم فريق ليفربول هدف فريقه الثالث في الدقيقة 67 أمام مضيفه برينتفورد.

بينما سجل إيفان توني هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 75.

ونجح البديل جاكبو في تسجيل رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وشارك نجم مصر المحترف في صفوف ليفربول في مباراة فريقه فى الشوط الأول أمام برينتفورد بعد غياب دام 47 يومًا، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب صلاح عن ليفربول من يوم 1 يناير لتواجده وقتها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا ليعود للمشاركة بعد 47 يومًا مع ليفربول وبعد إصابته مع منتخب مصر بـ شهر حيث تعرض لإصابة يوم 18 يناير الماضي في مباراة غانا.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة برينتفورد، ليعود للمباريات بعد غياب شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

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محمد صلاح هداف مباريات الفريقين

ويمتلك محمد صلاح رقم مميز في تاريخ مواجهات ليفربول ضد برينتفورد، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريقين برصيد أربعة أهداف.

وسبق وأن التقى الفريقان في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الريدز الفوز في ست مباريات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، وفاز برينتفورد في مباراة وحيدة.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بعيدا عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 52 نقطة.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة سابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ25

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا

2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفا.

3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفا.

4 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.

5 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 هدفا.

5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.