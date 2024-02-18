الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

العثور على 30 ألف
العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهر

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 ألف طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

العثور على 30 ألف طن سكر داخل مخزنين بالقاهرة 

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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وفى سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق لشكهما فى شروعه فى سرقة توك توك بمنطقة دكرنس.

تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق 

 تلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتلقيها اتصال من شخصين غير معلومين لديهما مفاده احتجاز نجلها (عامل) طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما وطلبا منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطل، سائق - مقيمان بدائرة المركز، و تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبين إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة، بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة ظنًا منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما، وأضافا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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