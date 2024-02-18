الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق لشكهما فى شروعه فى سرقة توك توك بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  من تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق لشكهما فى شروعه فى سرقة توك توك بمنطقة دكرنس.

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تحرير عامل احتجزه شخصان وعذباه بالحرق 

 

تلقى مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتلقيها اتصال من شخصين غير معلومين لديهما مفاده احتجاز نجلها (عامل) طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما وطلبا منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

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وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطل، سائق - مقيمان بدائرة المركز، و تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبين إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة، بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة ظنًا منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما،  وأضافا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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