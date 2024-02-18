الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

ضبط 5 أشخاص لسرقتهم أموال شخصين ومنزل في الجيزة والوادي الجديد

ضبط 5 أشخاص،فيتو
ضبط 5 أشخاص،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة – الوادي الجديد) من ضبط 5 أشخاص لسرقة أموال شخصين ومنزل.

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وفي مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (4 أشخاص) بحوزتهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) حال شروعهم فى سرقة مبلغ مالى من شخصين بدائرة قسم شرطة الوراق.

 وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستدراجهما للمنطقة محل البلاغ بإدعاء بيع سيارة لهما من خلال التواصل معهم عبر موقع "فيس بوك" وإتفقوا على دفع مبلغ مالي إلا إنهما فوجئا بمحاولة المتهمين سرقة المبلغ المالى منهما.

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ضبط 5 أشخاص لسرقة أموال شخصين ومنزل 

وفى مديرية أمن الوادي الجديد؛ ضبط عاطل – له معلومات جنائية؛ لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى) من داخل منزل إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات بمنزله بدائرة المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وفى سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بجنوب سيناء بقصد الإتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء قيام عنصر إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 ماكينة عد نقود).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامى  وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,200,000 جنيه تقريبًا ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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