خلال 24 ساعة.. ضبط 102 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62 ألف حكم قضائى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع جميع أجهزة مديريات الأمن ، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

ضبط 265 قضية مخدرات و102 قطعة سلاح نارى

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالى 280 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (123,198 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (29,600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,803 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,376 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,475 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 875 جراما)، وكمية من مخدر البودر وزنت ( 298 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جراما).



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وأسفرت جهود الحملة الأمنية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (102) قطعة سلاح نارى بحوزة 93 متهما، و(191) قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 62222 حكما قضائيا متنوعا شملت (220) حكم جناية - (20756) حكم حبس جزئى - (3638) حكم حبس مستأنف - (28607) أحكام غرامة - (9001) مخالفة، وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين ارتكبوا (2) حادث متنوع.



وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (20) متهما وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهما و240 دراجة نارية مخالفة و13113 مخالفة مرورية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.