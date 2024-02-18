يوسف السباعى.. حكايات الديكتاتور المثقف ورائد الرومانسية.. وصفه نجيب محفوظ بجبرتي العصر.. ورصاصة خائنة أنهت حياته خارج الوطن

يوسف السباعى ، الأديب ووزير الثقافة والفنان والمثقف، من الضباط الأدباء في عهد ثورة يوليو لقب بفارس الرومانسية، وهو روائي وكاتب صحفي ومفكر ورجل بسيط وفارس نبيل وبطل شهيد، مات من أجل الواجب وإشاعة السلام برصاصات الإرهاب والخيانة في دولة قبرص في مثل هذا اليوم 18 فبراير 1978.

وصفه نجيب محفوظ بـ جبرتى العصر، ووصفه توفيق الحكيم برائد الأمن الثقافي وصاحب أسلوب سهل بسيط ساخر يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع، وأرخ لإنجازات ثورة يوليو وسقوط النظام الملكي وإعلان الجمهورية من خلال روايته "رد قلبي" وفى "جفت الدموع" عن الوحدة المصرية السورية و"أقوى من الزمان" عن المشروع العملاق السد العالى.

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ابن الدرب الأحمر

ولد الأديب يوسف السباعى عام 1917 بحارة الروم حى الدرب الأحمر، وتربى بحى السيدة زينب، وهو ابن المترجم محمد السباعي الذى كان أبا حنونا عصريا متفتحا مثقفا، وكانت مكتبته ونصائحه هى الأساس الأدبى الذى تربى عليه الابن إضافة إلى حواديت جدته “نينة تحية".

اسرة يوسف السباعى



والتحق يوسف السباعى بمدرسة الخديوية وقت أن سكنت العائلة حى السيدة زينب، وعندما رحل والده وكان فى الرابعة عشرة من عمره انتقل إلى حى روض الفرج حيث التحق بمدرسة شبرا الثانوية وظهرت نوابغه الأدبية والصحفية فأصدر مجلة حائط أطلق عليها مجلة شبرا الثانوية،، كانت أول قصة قصيرة نشرها بالمجلة باسم "فوق الأنواء" عام 1934، وأعاد نشرها فيما بعد من خلال مجموعته القصصية أطياف عام 1946، أما قصته الثانية فهى "تبت يدا أبا لهب وتب" ونشرها فى مجلة "مجلتى" التى كان يصدرها أحمد الصاوى محمد ود. طه حسين،وبعد أن تعرف على الكاتب أحمد قاسم جودة اتجه إلى الكتابة فى جريدة الكتلة فنشر فيها روايتين هما: يا أمة ضحكت، أرض النفاق.

المصور فاروق ابراهيم يداعب الكاتب يوسف السباعى

تخرج في الكلية الحربية عام 1937، وعمل يوسف السباعى بسلاح الصواري ثم قائدا لسلاح الفرسان، وحصل على شهادة الأركان حرب عام 1944 فكانت نهاية المطاف لحياته العسكرية فقد سمح لنفسه بأن يطلق العنان لموهبته الأدبية التى كانت حبيسة أسوار الكلية الحربية، وحصل على دبلوم الصحافة عام 1952.

يوسف السباعى فى بداياته

بدأ يوسف السباعى الكتابة الصحفية وتراوحت في البداية بين ترجمة قصة أو كتابة تعليق عسكري كل أسبوع في مجلة "آخر خبر"، ثم انتقل إلى الكتابة في مجلة "مسامرات الجيب" فكتب مجموعته القصصية "بين أبو الريش وجنينة ناميش" عام 1950، "هذا هو الحب"، "سمار الليالي "و"همسة عابر" عام 1951 موقعًا عليها بالحروف الأولى من اسمه.

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50 سنة صحافة

كتب يوسف السباعى أكثر من 50 رواية وفيلما ومسرحية وأمضى نصف قرن فى بلاط صاحبة الجلالة التى دخلها من باب الأدب مما أحدث تآلفا مع قرائه وتحولت معظم أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية ومعظمها أفلام رومانسية منها" إنى راحلة، بين الأطلال، شارع الحب، نحن لا نزرع الشوك، أرض النفاق.

بين أبو الريش وجنينة ناميش

اتجه يوسف السباعى الى الكتابة بالصحف والمجلات فبدأ بكتابة تعليق عسكري أسبوعى بجريدة "آخر خبر" تبعها بترجمة إحدى القصص الأجنبية، ومنها برع كقصاص فى مجلة مسامرات الجيب فنشر فيها عام 1950 مجموعته القصصية الأولى "بين أبو الريش وجنينة ناميش".

ساهم فى إنشاء عدد من المؤسسات الثقافية ورأس اغلبها مثل نادي القصة ونادي الأدباء والمجلس الأعلى للفنون والآداب بالمشاركة مع الأديب إحسان عبد القدوس،اتحاد الكتاب، كما تولى رئاسة إدارة وتحرير عدد من المجلات والصحف منها دار الهلال، آخر ساعة، مؤسسة الأهرام وتولى وزارة الثقافة المصرية وانتخب نقيبا للصحفيين عام 1977 في منافسة شريفة مع صديقه الاديب يوسف ادريس، وهو آخر منصب تقلده.

الاديب يوسف السباعى شهيد الواجب

في لقاء نادر جمع بينها وبين الأديب يوسف السباعي، تقمصت السندريلا سعاد حسني شخصية المذيعة لتحاور الأديب الراحل في منزله بالمقطم، سألته عن عاداته في الكتابة ؟ فقال: أن معظم رواياته كتبها في غرفة فوق السطوح وكذلك في مخزن التعيين بالكلية الحربية مؤكدا ان المكان ليس هو المهم ولكن الأهم هو ان يكون لدى الكاتب استعدادا داخليا للكتابة وان يكون في مكان مغلق بعيدا عن أي إزعاج.

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رحلة الموت شهيدا

سافر لحضور مؤتمر آسيوى آفريقى لبحث قضايا الفلسطينيين فى نيقوسيا العاصمة القبرصية على رأس وفد مصرى، وبينما كان متجها الى قاعة المؤتمرات بالفندق فاجأه شابان قيل إنهما فلسطينيان بإطلاق ثلاث رصاصات عليه أردته قتيلا.

وكان آخر كلمات كتبها السباعى قبل سفره الى قبرص: بينى وبين الموت خطوة سأخطوها اليه، أو يخطوها الى، فما أظن جسدى الواهن بقادر على ان يخطو اليه، أيها الموت العزيز اقترب فقد طالت اليك لهفتى وطال اليك اشتياقى.

حزن السادات وانتقامه

وعندما علم الرئيس السادات بنبأ اغتيال الاديب يوسف السباعى انحنت رأسه، وانسابت دموعه، وتحدث إلى وسائل الإعلام بوجه شاحب أضناه الحزن، قائلا: يوسف لم يكن وزيرا عندى، إنه أخى وأحب الناس إلى قلبي، ولن أترك قاتليه وخرجت جنازة الشهيد يوسف السباعى بعد استحضار جثمانة ملفوفا بالعلم المصرى الى القاهرة رسمية وشعبية ولم يحضرها السادات بل حضرها مبارك نائبا عنه ووزير الدفاع عبد الغنى الجمسى، وكان السادات يعد للانتقام.

يوسف السباعى فى لقاء السادات بسيد مرعى

وبالفعل أرسل الرئيس الراحل، مجموعة من قوات الصاعقة إلى قبرص للانتقام من الجناة، وعودة الرهائن المصريين الأربعة الذين احتجزهم الارهابيان، إلا أن العملية فشلت، بعد اطلاق القوات القبرصية النار على وحدة الصاعقة حتى احترقت الطائرة المصرية التي تقلهم، واستشهد خمسة عشرة من رجال الصاعقة وسافر بطرس غالى وزير الخارجية الى قبرص للتفاوض لاحضار جثث الشهداء والرهائن وبعدها وانقطعت العلاقات مع الحكومة القبرصية.



واثناء محاكمة قتلة يوسف السباعى امام المحكمة القبرصية بحضور المدعى العام المصرى عدلى حسين برر القتلة فعلتهم إلى أن السباعى من دعاة السلام مع إسرائيل وانه كان مرافقا للسادات في زيارته الى تل ابيب.

يوسف السباعي يطالب إسرائيل بالسلام قبل حرب أكتوبر

توجيه اللوم الى كل اسرائيلى

عرف الأديب يوسف السباعى بتسامحه وحبه للسلام حتى أنه في عام 1970 وفى مجلة آخر ساعة كتب مقالا بعنوان (من كاتب مصرى الى أى شالوم فى إسرائيل) يدعو فيه قبل اتفاق السلام مع إسرائيل بسنوات الى السعى للسلام فى الأرض المحتلة القائم على العدل وأن ترتفع أغصان الزيتون على المنطقة بعد أن يعود الحق لأصحابه ويعود اللاجئ إلى وطنه فقال: أفترض ياشالوم أنك بشر كغيرك من البشر تحمل على كتفيك هموم البشر وتطوى فى صدرك آلامها وتتطلع بقلبك وأحلامك الى حياة آمنة، وحضرت إلى هذه الأرض التى تستقر فيها بآمال عريضة.. لكنى أقول لك إن المبدأ الذى أتى بك إلى هذه الأرض خاطئا فليس هناك أرض بلا صاحب وكان أسلوبك فى الاستقرار بها أشد خطأ، إذ تحتم عليك ان تغتصب الأرض من صاحبها وتشرده وتقتله،وتلك حقيقة لا تستطيع انكارها، وتأكد أن صاحب الأرض لا يترك أرضه مهما طال الزمن ومهما دفع من تضحيات.

دعوة إلى السلام

أنك مازلت تحلم بامبراطورية عريضة من النيل إلى الفرات، ولكن كيف ونحن 100 مليون عربى أتظننا يا فى عصر التتار والمغول، هل تظن أن فكرة القائد الأحمق يمكن أن تجد مكانا فى رأس الشباب المتفتح الكافر بالحروب والدمار، إن العالم كله يهيئ لك فرصة السلام بأن تمنح أولئك الذين طردتهم من أرضهم فرصة العودة وهم يبسطون لك أكفهم للعيش فى بلد واحد تتساوى فيه الحقوق بغير تعصب دينى، والعرب لم يكونوا لك أبدا أعداء إلا بعد أن بادأتهم بالعدوان والتشريد ومع ذلك هم يقبلون العيش معك فى أرض واحدة.