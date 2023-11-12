هنيدي يسابق الوقت لدخول رمضان 2024 بالجزء الثاني من أرض النفاق

يسعى الفنان محمد هنيدي لدخول سباق رمضان الدرامي 2024 بمسلسله الجديد، الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق”، والذي يتم التحضير له حاليًا، حيث ما زال في مرحلة الكتابة.

ويقوم بتأليف الجزء الثاني من المسلسل المؤلف أحمد عبد الله، حيث انتهى حتى الآن من كتابة 10 حلقات، ومن المنتظر أن يكون الجزء الثاني من المسلسل قصيرا مكونا من 15 حلقة، وليس طويلا مثل الجزء الأول الذي كان مكونا من 30 حلقة وحقق نجاحا كبيرا.

ومن المنتظر أن يبدأ هنيدي تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة حتى يكون لديه وقت كاف للانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث سيتم عرضه على أحد المنصات.

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الجزء الأول من المسلسل

وكان الجزء الأول من المسلسل قد عُرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وستنتهي الشخصية التي تقدمها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي قدمت دور والدة هنا شيحة، حيث سيتم الإعلان في الأحداث عن وفاتها.