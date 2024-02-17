أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور
نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:
القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 (صور)
أجرت النيابة العامة، تفتيشًا مفاجئا على مركز الإصلاح والتأهيل (بدر 2).
تغريم رضا عبد العال بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي
قضت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، اليوم، بمعاقبة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال لاتهامه بسب وقذف كل من: الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس، بغرامة ١٥ ألف جنيه وتعويض المتضررين.
معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر بالسجن من 3 إلى 7 سنوات
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
لحظة خروج مرتضى منصور أمام المحكمة بعد إيقاف تنفيذ عقوبة حبسه (فيديو)
رصدت “فيتو” لحظة خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من محكمة النقض عقب قرار المحكمة بقبول طعنه على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، وتم إيقاف تنفيذ الحكم.
عاطل يقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في أسيوط
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، لغز العثور على جثة سيدة داخل خطيرة منزلها فى أسيوط .
عصابة الشيخة روحية.. ضبط 3 سيدات للنصب على المواطنين بزعم فك السحر
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على عصابة نسائية للنصب على المواطنين بزعم فك السحر وجلب الحبيب بمدينة نصر.
أول صور لمبيض محارة قتل على يد مسن بسبب حضانة طفلة بالمنيب
حصلت “فيتو” على أول صور لمبيض محارة، قتل على يد مسن إثر مشاجرة نشبت بين عائلة المتهم وخال المجني عليه، بسبب خلافات على حضانة طفلة نجل المتهم، وفور تدخل المجني عليه سدد المتهم له ضربه على رأسه بواسطة كرسي خشبي، وقع على إثرها المجني عليه غارقا في دمائه.
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالصف والقطامية
لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 8 آخرين في حادثي تصادم اليوم السبت بمنطقتي الصف والقطامية وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادثين.
مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد
أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم “وفقًا للمهلة المحددة”.
ضبط 160 كيلو حشيش بقيمة 8 ملايين جنيه بحوزة عنصرين إجراميين
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي القاهرة– القليوبية قدرت قيمتها المالية بحوالي 8 ملايين جنيه.
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